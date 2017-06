Suzuken Co. Ltd. - Fiscal year ended March 31, 2017

Data Book

2017年3月期

この資料に関するお問い合わせは浅野、野原まで

please contact:Messrs. Asano or Nohara.

Tel: +81-52-950-6305

1.企業集団の状況(2017年3月31日現在) The Suzuken Group (as of March 31, 2017)

(1)企業集団の状況 The Suzuken Group

2017年3月期 連結子会社数 58 社 (2016年3月期 60社)

Number of consolidated subsidiaries as of March 31, 2017: 58 (As of March 31, 2016: 60)

