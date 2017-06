Suzuken Co. Ltd. - Fiscal year ended March 31, 2017

Data Book

2017年3月期

Fiscal year ended March 31, 2017 株式会社スズケン 2017年5月 May 2017 この資料に関するお問い合わせは浅野、野原まで(Tel: 052-950-6305) If you have any inquiry about the Data Book,

please contact:Messrs. Asano or Nohara.

Tel: +81-52-950-6305

目 次

Contents

ページ

1.

企業集団の状況(2017年3月31日現在) The Suzuken Group (as of March 31, 2017)

(1)企業集団の状況 The Suzuken Group

2

(2)主な事業再編 Major additions to the Suzuken Group

3

2.

連結決算概況 Consolidated Financial Overview

(1)経営成績 Business performance

4

①金額 Results ②売上比 Ratio to sales ③増加率 Year-on-year change

(2)財政状態 Financial Position

5

(3)キャッシュ・フローの状況 Cash Flows

(4)売上債権、たな卸資産、仕入債務の状況 Trade receivables,inventories and trade payables

(5)設備投資額、減価償却費 Capital expenditures, depreciation and amortization

6

(6)販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses

(7)人員配置 Deployment of personnel

3.

セグメント状況 Segment Information

(1)売上高 Net sales

7

(2)営業利益・売上比 Operating income, ratio to net sales

(3)医薬品卸売事業 Pharmaceutical distribution business

8

①-1 地域別売上高 Net sales by region

①-2 地域別営業拠点数 Number of sales offices by region