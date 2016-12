〔表〕スイス中銀の経済予測、15年成長率は1％弱を維持

[チューリヒ 17日 ロイター] - スイス国立銀行(中央銀行 )は17日、四半期金融政策見直しと併せて発表した経済予測で、20 15年の成長率を1%弱で据え置いた。インフレ率については、マイナ ス1.2%と、従来予想(マイナス1.0%)から実質下方修正した。 中銀はこの日、中銀預金金利と3カ月物ロンドン銀行間取引金利( LIBOR)の誘導目標を据え置いた。 中銀の最新予測(単位%、カッコ内は従来予想) 2015 2016 2017 Inflation* -1.2 (-1.0) -0.5 (-0.4) 0.4 (0.3) GDP** just under 1 (just under 1) *:前年比、平均 **:実質GDP