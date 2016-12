1月の台湾輸出、前年比13％減　対中輸出19.3％減

[台北 16日 ロイター] - 台湾財政部が発表した1月の輸出は前年同月比13 .0%減少した。市場予想は13.6%減だった。 対中輸出は19.3%減、対日輸出は1.8%減。 対米輸出は5.8%減、対欧輸出は3.4%増だった。 JANUARY REUTERS POLL DECEMBER Exports (y/y pct) -13.0 -13.6 -13.9 Imports (y/y pct) -11.7 -13.7 -15.6 Trade balance (US$ bln) +3.51 +4.33 +4.17 JANUARY DECEMBER Exports to China (y/y pct) -19.3 -16.4 Exports to U.S. (y/y pct) -5.8 -7.3 Exports to Japan (y/y pct) -1.8 -5.2 Exports to Europe (y/y pct) +3.4 -4.3