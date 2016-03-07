訂正-2月の台湾輸出、前年比11.8％減　対中輸出13％減

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(英文の訂正により表の２月の貿易収支額を「-7.4」から「+4.16」に訂正します) ［台北 ７日 ロイター］ - 台湾財政部が発表した２月の輸出は前年比１１ ．８％ 減少した。市場予想は１２．７５％減だった。 対中輸出は１３％減、対日輸出は９．２％減。 対米輸出は１３．８％減、対欧輸出は４．７％減だった。 FEB REUTERS POLL JAN Exports (y/y pct) -11.8 -12.75 -13.0 Imports (y/y pct) -13.1 -10.0 -11.7 Trade balance (US$ bln) +4.16 +3.501 +3.51 FEB JAN Exports to China (y/y pct) -13.0 -19.3 Exports to U.S. (y/y pct) -13.8 -5.80 Exports to Japan (y/y pct) -9.2 -1.80 Exports to Europe (y/y pct) -4.7 +3.40
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