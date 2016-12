UPDATE 1-台湾の2月輸出は前年比11.8％減、対中輸出13％減

(内容を追加しました) [台北 7日 ロイター] - 台湾財政部が発表した2月の輸出は前年比11 .8% 減少した。市場予想は12.75%減だった。 対中輸出は13%減、対日輸出は9.2%減。 対米輸出は13.8%減、対欧輸出は4.7%減だった。 財政部の統計担当者は「今年前半に輸出がプラスに転じるのは難しい」と述べた。 1─2月の貿易統計は通常、毎年異なる1週間の旧正月休暇の時期に左右される。今 年の旧正月は2月8日からだった。1─2月の輸出は前年比12.4%減少した。 輸出受注は10カ月連続で減少している。2月の受注の数字は今月中に発表される。 中銀は3月24日に四半期の金融政策会合を開く。中銀は9月と12月に利下げを行 っている。 タイシン・セキュリティーズ・インベストメント・アドバイザリーのアナリスト、ケ ビン・ウォング氏は、中銀は次回会合で利下げを余儀なくされるだろう、との見方を示し た。 また、多くの中銀が金融緩和に動くなか、台湾が緩和策を講じなければ、投機資金の 流入が増え、台湾ドルに上昇圧力を加える、と指摘した。 FEB REUTERS POLL JAN Exports (y/y pct) -11.8 -12.75 -13.0 Imports (y/y pct) -13.1 -10.0 -11.7 Trade balance (US$ bln) +4.16 +3.501 +3.51 FEB JAN Exports to China (y/y pct) -13.0 -19.3 Exports to U.S. (y/y pct) -13.8 -5.80 Exports to Japan (y/y pct) -9.2 -1.80 Exports to Europe (y/y pct) -4.7 +3.40