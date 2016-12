Ｕ２のジ・エッジがシスティーナ礼拝堂で演奏　ロックスターで初

[バチカン市 1日 ロイター] - ロック・グループU2のギタリスト、ジ・エッジ(本名:デービッド・エバンス)が、ロックミュージシャンとして初めてローマのバチカンにあるシスティーナ礼拝堂で演奏を行った。

30日の夜に、再生医療に関する会議で集まった約200人の医師や研究者、慈善家を前にパフォーマンスを披露。アコースティックギターを弾き、レナード・コーエンの「If it be your will」、U2の「ヤハウェ」、「オーディナリー・ラヴ」、「ウォーク・オン」の4曲を歌った。

ジ・エッジは「現代アーティストとしてシスティーナ礼拝堂で初めて演奏してくれないかとオファーを受けた時は何と言っていいか分からなかった。なぜならいつもは他の男が歌っているからね」とU2のボーカル、ボノのことを指して冗談交じりに語った。

父親を4月にがんで亡くし、娘が白血病を克服したジ・エッジは、がん予防に取り組む基金のメンバーとなっている。