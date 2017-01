財界エリートへの制裁、プーチン氏圧力に効果ない＝ロシア富豪

8月4日、ロシアの富豪ティムチェンコ氏は、欧米の制裁対象となっているロシアの財界エリートらについて、制裁を科されても、ウクライナ問題で政策を転換するようプーチン大統領(写真)に圧力を加えることはないと述べた。モスクワ郊外で7月撮影。提供写真(2014年 ロイター)Russia's President Vladimir Putin chairs a government meeting at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, July 30, 2014.

Reuters/Alexei Nikolskyi/RIA Novosti/Kremlin (RUSSIA - Tags: POLITICS) ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS - RTR40NEJ