下振れリスク収まれば実質2％程度の成長可能＝ＩＭＦＣ日本国声明

10月13日、日本政府はIMFCの終了後に声明を発表し、日本経済について、世界景気の下振れリスクが収まれば、2012年度は2%程度の実質経済成長率が可能になると表明した。提供写真、都内で撮影(2012年 ロイター)/International Monetary Fund's Managing Director Christine Lagarde speaks at the International Monetary and Financial Committee (IMFC) at the Imperial Hotel Toyko,...

