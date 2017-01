北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが14日にまとめた10月12日─14日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。

順位

1 Taken 2...............................2250万ドル

2 Argo..................................2010万ドル

3 Sinister..............................1830万ドル

4 Hotel Transylvania....................1730万ドル

5 Here Comes The Boom...................1200万ドル

6 Pitch Perfect.........................930万ドル