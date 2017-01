北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが21日にまとめた10月19日─21日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) Paranormal Activity 4.................3020万ドル 2 (2) Argo..................................1660万ドル 3 (4) Hotel Transylvania....................1350万ドル 4 (1) Taken 2...............................1340万ドル 5 (*) Alex Cross............................1170万ドル 6 (3) Sinister..............................900万ドル 7 (5) Here Comes The Boom...................850万ドル 8 (6) Pitch Perfect.........................700万ドル 9 (7) Frankenweenie (3D)....................440万ドル 10 (8) Looper................................420万ドル [ロサンゼルス 21日 ロイター]