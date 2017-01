サッカー＝日本代表の香川、ブラジル戦に向けて意気込み

10月15日、サッカーの日本代表MF香川真司は、ポーランドで行われるブラジルとの国際親善試合ではリスクを恐れないプレーが必要と、意気込みを語った。写真は7日、ニューカッスルで撮影(2012年 ロイター/ Manchester United's Shinji Kagawa warms up ahead of their English Premier League soccer match against Newcastle United in Newcastle, northern England, October 7, 2012.

Reuters/Nigel Roddis (BRITAIN - Tags: SPORT SOCCER)