英キャサリン妃の妹ピッパさん、パーティー企画本を出版

[ロンドン 25日 ロイター] 昨年4月にウィリアム英王子と結婚したキャサリン妃の妹、ピッパ・ミドルトンさん(29)が25日、パーティー企画本の出版記念イベントに出席した。

ピッパさんが本を出版するのは初めて。発売された本は416ページから成るハードカバーで、タイトルは「Celebrate: A Year of British Festivities for Families and Friends(原題)」。パーティー料理のレシピなどが紹介されている。

ピッパさんは、イベント会場の書店に集まった報道陣に対し、「とても興奮している。本を出版できて本当に幸運だとも感じている」とコメント。「姉の結婚式以来、良いことも悪いこともあったが、ライターとしてのキャリアをスタートできてうれしく思う」と話した。

姉の結婚式で注目され、パパラッチの標的にもなったピッパさん。今回の出版契約料は40万ポンド(約5100万円)とも報じられている。