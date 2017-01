北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが4日にまとめた11月2日─4日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。

順位

1 (*) Wreck-It Ralph .......................4910万ドル

2 (*) Flight ...............................2500万ドル

3 (1) Argo..................................1020万ドル

4 (*) The Man with the Iron Fists...........820万ドル

5 (5) Taken 2...............................600万ドル

6 (3) Cloud Atlas...........................530万ドル