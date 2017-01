北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが11日にまとめた11月16日─18日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2........1億4130万ドル 2 (1) Skyfall..........................................4150万ドル 3 (**) Lincoln ........................................2100万ドル 4 (2) Wreck-It Ralph...................................1830万ドル 5 (5) Flight...........................................860万ドル 6 (4) Argo.............................................410万ドル 7 (5) Taken 2..........................................210万ドル 8 (8) Pitch Perfect....................................130万ドル 9 (6) Here Comes the Boom..............................120万ドル 10(7) Cloud Atlas......................................90万ドル [ロサンゼルス 18日 ロイター]