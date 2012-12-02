北米映画興行収入トップ10

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映画スタジオの推計に基づきロイターが２日にまとめた１１月３０日─１２月２日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (1) The Twilight Saga: Breaking Dawn-Part 2..１７４０万ドル 2 (2) Skyfall..................................１７００万ドル 3 (3) Lincoln..................................１３５０万ドル 4 (4) Rise of the Guardians....................１３５０万ドル 5 (5) Life of Pi...............................１２００万ドル 6 (6) Wreck it Ralph...........................７００万ドル 7 (*) Killing Them Softly......................７００万ドル 8 (7) Red Dawn.................................６６０万ドル 9 (8) Flight...................................４５０万ドル 10 (*)The Collection............................３４０万ドル ［ロサンゼルス ２日 ロイター］
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