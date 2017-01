北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが16日にまとめた12月14日─16日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。

順位

1 (*) The Hobbit: An Unexpected Journey ...8477万ドル

2 (2) The Rise of the Guardians ...........740万ドル

3 (4) Lincoln .............................720万ドル

4 (1) Skyfall .............................700万ドル

5 (5) Life of Pi ..........................540万ドル

6 (3) Twilight: Breaking Dawn - Part 2 ....517万ドル