サッカー＝シドニー監督、デルピエロへのラフプレーに警鐘

12月30日、サッカーのオーストラリアAリーグ、シドニーのファリナ監督は、デルピエロ(左)に対する相手選手のラフプレーに警鐘を鳴らした。写真は9月、シドニーで練習するデルピエロ(2012年 ロイター/Tim Wimborne) Former Juventus soccer player Alessandro Del Piero (L) of Italy participates in his first training session with new club Sydney FC at Sydney Football Stadium...

