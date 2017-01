北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが17日にまとめた2月15日─17日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) A Good Day to Die Hard....................2500万ドル 2 (1) Identity Thief............................2340万ドル 3 (*) Safe Haven................................2140万ドル 4 (*) Escape From Planet Earth..................1610万ドル 5 (2) Warm Bodies............................... 900万ドル 6 (*) Beautiful Creatures....................... 750万ドル 7 (3) Side Effects.............................. 630万ドル 8 (4) Silver Linings Playbook .................. 610万ドル 9 (5) Hansel & Gretel: Witch Hunters............ 350万ドル 10 (7) Zero Dark Thirty ......................... 310万ドル [17日 ロイター]