北米映画興行収入トップ10

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映画スタジオの推計に基づきロイターが１７日にまとめた２月１５日─１７日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) A Good Day to Die Hard....................２５００万ドル 2 (1) Identity Thief............................２３４０万ドル 3 (*) Safe Haven................................２１４０万ドル 4 (*) Escape From Planet Earth..................１６１０万ドル 5 (2) Warm Bodies............................... ９００万ドル 6 (*) Beautiful Creatures....................... ７５０万ドル 7 (3) Side Effects.............................. ６３０万ドル 8 (4) Silver Linings Playbook .................. ６１０万ドル 9 (5) Hansel & Gretel: Witch Hunters............ ３５０万ドル 10 (7) Zero Dark Thirty ......................... ３１０万ドル ［１７日 ロイター］
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