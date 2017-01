北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが5日にまとめた5月3日─5日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) Iron Man 3............................1億7530万ドル 2 (1) Pain & Gain..........................760万ドル 3 (3) 42....................................620万ドル 4 (2) Oblivion..............................579万ドル 5 (5) The Croods............................420万ドル 6 (4) The Big Wedding.......................387万ドル 7 (-) Mud...................................220万ドル 8 (-) Oz the Great and Powerful.............180万ドル 9 (7) Scary Movie 5.........................140万ドル 10 (9) The Place Beyond the Pines............129万ドル [5日 ロイター]