日本ソブリンの先行き信用力、政府の経済再生戦略が成否＝Ｓ＆Ｐ

[東京 23日 ロイター] スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(S&P)は23日、日本ソブリンの信用力の先行きについて、政府が大胆な戦略を打ち出し、経済再生を実現できるかにかかっているとの見方を示した。

「No Risk, No Gain : Japan's Credit Quality Hinges On Its Bold Strategy To Reignite Growth」という表題の英文リポートで発表した。

デフレ脱却と経済成長に向けた安倍晋三政権の取り組みは、足がかりとなる変化をもたらし始めており、近年の政権下でとられてきた政策との違いを鮮明にしているが、S&Pでは、日本(AA─/ネガティブ/A─1+)の長期ソブリン格付けのアウトルックは引き続きネガティブで、格下げとなる確率が3分の1以上との見方を変えていない。

S&Pがこの見方を維持しているのは、政策の遂行に様々なリスクを伴うことや、政策の成否が不透明ということに基づいている。安倍政権は経済再生に向け、1)大胆な金融緩和、2)機動的な財政出動、3)民間投資を喚起する成長戦略──のいわゆる「3本の矢」によって、デフレを脱却し、景気回復への好循環を生み出すとしている。S&Pはこのうち、金融緩和の矢は強烈な勢いで放たれたが、財政出動と成長戦略の2本の矢はまだ準備段階と指摘した。