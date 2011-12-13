男子ゴルフ＝最新世界トップ10ランキング

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［１２日 ロイター］ 男子ゴルフ最新世界ランキング。 １．ルーク・ドナルド（英国）．．．．．．．．． 10.29平均ポイント ２．ロリー・マキロイ（英国）．．．．．．．．． 8.00 ３．リー・ウェストウッド（英国）．．．．．．． 7.81 ４．マルティン・カイマー（ドイツ）．．．．．． 6.78 ５．アダム・スコット（オーストラリア）．．．． 5.66 ６．スティーブ・ストリッカー（米国）．．．．. 5.56 ７．ダスティン・ジョンソン（米国）．．．．. . 5.48 ８．ジェイソン・デイ（オーストラリア）．．．． 5.23 ９．ウェブ・シンプソン（米国）．．．．．．．． 5.15 10．マット・クーチャー（米国）．．．．．．．． 4.90
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