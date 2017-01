コラム：「5月に株を売り逃げろ」は本当か＝嶋津洋樹氏

今年も夏の到来を前に、世界的な景気回復への期待が揺らいでいる。今年「も」と言ったのは、日米でリーマンショックに伴う景気後退が終わった翌年(2010年)以降で4度目となるからだ。

ウォール街では、「5月に(株を)売り逃げろ(Sell in May and go away)」とさえ言われている。その理由としては、過去の経験則や季節性の要因、あるいは最近では欧州債務問題の長引く影響などが語られているが、いずれも議論が割れており、多くの支持を集められるほど理論的にはっきりとしたものはない。

たとえば、季節性の要因。確かに、経済指標や時系列データは通常、季節の変化やそこから生じる社会的な慣習によって1年のうちに定期的な変動を繰り返すが、そもそもどこまでが季節変動でどこからがそれ以外かの区別は明確ではない。

なかでも、このところ春先になると世界経済への影響が注目される中華圏の「旧正月」後の反動も、旧正月の時期そのものが毎年変わるため、正確な分析は極めて困難だ。さらに、近年のように異常気象が続くと、何が季節変動かさえも怪しくなる。08年9月にリーマンショックが発生し、09年の春先にかけて景気の落ち込みが激しくなった影響で、10年以降もそれを相殺しようとする季節調整の効果が働いているとも考えられるが、時間の経過とともにそうした効果は小さくなるはずだ。少なくとも過去の経験則や季節性の要因だけを理由に、「5月は売り」と決めつけるのは危ういだろう。

<「Sell in May」の格言が裏目に出る可能性 >

では、欧州債務問題の長引く影響はどうか。確かに、一見すると、今年も四半期ごとの危機拡大と終息を繰り返しているようにみえ、状況は必ずしも明るくない。実際、直近では2月下旬にイタリアで政治的混乱が発生、3月下旬にはキプロス支援を巡るユーロ各国の足並みの乱れが続き、金融市場に打撃を与えた。その影響が4月、5月に公表される経済指標で顕在化しても不思議ではない。

また、今年はコモディティ相場の調整が進み、景気の先行きに暗い影を落としている。主要国の名目国債とインフレ連動債の利回りの差で示される期待インフレ率は足元で急速に低下。欧米ではデフレ回避のため、追加緩和が必要との観測すら浮上している。中国での鳥インフルエンザ拡大や、北朝鮮問題、イランなどを巡る地政学的リスクも加わり、世界経済を取り巻く環境は依然として不透明感が強いと言えよう。