北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが4日にまとめた12月2─4日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (1) Twilight: Breaking Dawn: Part 1......1690万ドル 2 (2) The Muppets .........................1120万ドル 3 (5) Hugo ................................760万ドル 4 (4) Arthur Christmas ....................740万ドル 5 (3) Happy Feet Two ......................600万ドル 6 (6) Jack and Jill .......................550万ドル 7(10) The Descendants .....................520万ドル 8 (7) Immortals ...........................440万ドル 9 (9) Tower Heist .........................410万ドル 10 (8) Puss in Boots .......................310万ドル [ロサンゼルス 4日 ロイター] *記事の体裁を修正して再送します。