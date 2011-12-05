北米映画興行収入トップ10

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映画スタジオの推計に基づきロイターが４日にまとめた１２月２─４日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (1) Twilight: Breaking Dawn: Part 1......１６９０万ドル 2 (2) The Muppets .........................１１２０万ドル 3 (5) Hugo ................................７６０万ドル 4 (4) Arthur Christmas ....................７４０万ドル 5 (3) Happy Feet Two ......................６００万ドル 6 (6) Jack and Jill .......................５５０万ドル 7(10) The Descendants .....................５２０万ドル 8 (7) Immortals ...........................４４０万ドル 9 (9) Tower Heist .........................４１０万ドル 10 (8) Puss in Boots .......................３１０万ドル ［ロサンゼルス ４日 ロイター］ ＊記事の体裁を修正して再送します。
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