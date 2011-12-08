米誌「エンターテイナー・オブ・ザ・イヤー」にＤ・ラドクリフ

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［ロサンゼルス ７日 ロイター］ 英俳優ダニエル・ラドクリフ（２２）は７日、米エンターテインメント・ウィークリー誌が選ぶ「エンターテイナー・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた。
今年はラドクリフの主演する大ヒット映画「ハリー・ポッター」シリーズ最後となる「ハリー・ポッターと死の秘宝ＰＡＲＴ２」が公開され、本作は世界興行収入が１０億ドル（約７７６億円）を超えた。
ラドクリフはまた、ブロードウェイにも進出。「How To Succeed In Business Without Really Trying」での演技は、批評家から好評を得た。
ラドクリフのほかには、英歌手アデルや豪俳優ヒュー・ジャックマンなどが選ばれている。詳細は９日発売の同誌で明らかにされる。
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