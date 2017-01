米誌「エンターテイナー・オブ・ザ・イヤー」にＤ・ラドクリフ

[ロサンゼルス 7日 ロイター] 英俳優ダニエル・ラドクリフ(22)は7日、米エンターテインメント・ウィークリー誌が選ぶ「エンターテイナー・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた。

今年はラドクリフの主演する大ヒット映画「ハリー・ポッター」シリーズ最後となる「ハリー・ポッターと死の秘宝PART2」が公開され、本作は世界興行収入が10億ドル(約776億円)を超えた。

ラドクリフはまた、ブロードウェイにも進出。「How To Succeed In Business Without Really Trying」での演技は、批評家から好評を得た。

ラドクリフのほかには、英歌手アデルや豪俳優ヒュー・ジャックマンなどが選ばれている。詳細は9日発売の同誌で明らかにされる。