マイケル長女が米トーク番組出演、父との思い出語る

[ロンドン 14日 ロイター] 2009年に急死した米歌手マイケル・ジャクソンさんの長女パリスさん(13)が米トーク番組「ザ・エレン・デジェネレス・ショー」に出演し、父親との思い出などを語った。番組は15日に放送される。

同番組が公開したインタビュー内容によると、パリスさんは幼いころ、マイケルさんと外出する際に仮面を着けられたことについて、「ばかみたい」だと思っていたと告白。「でも、大きくなって彼(マイケルさん)が私たちを守ろうとしていたことに気付いた」と語った。

13歳のパリスさんは既に俳優の世界に足を踏み入れ、映画「Lundon's Bridge and the Three Keys(原題)」(公開未定)に出演しているが、いつごろから俳優になりたいと思ったかとの質問には、まだ幼い時にマイケルさんの映画「ムーンウォーカー」を見て、父親のようになりたいと思ったと説明。マイケルさんと一緒にアドリブで演技のレッスンをしたこともあったという。

また、学校生活についてパリスさんは「普通の子どものような生活をしている。学校ではほかの子と同じように扱われている。今の学校では普通でいられる」と述べた。