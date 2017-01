「ジョブズ氏と禅」描くコミック来月発売へ、日本人僧との交流も

[14日 ロイター] 米アップルの前最高経営責任者、故スティーブ・ジョブズ氏の精神世界をテーマにした新たな書籍が、来月発売されることになった。出版元のフォーブス・メディアなどが14日発表した。

同書は「The Zen of Steve Jobs(スティーブ・ジョブズの禅)」というタイトルで、ジョブズ氏の精神面での成長や変化を描いたコミック形式の書籍。フォーブス誌のキャレブ・メルビー記者がまとめた。

内容の中心となるのは、ジョブズ氏がアップルを去った1985年以降。この期間に同氏は日本の曹洞宗の僧侶、知野(乙川)弘文老子との交流関係を築いており、同書でもそれが取り上げられている。

フォーブス・メディアなどは、弘文老子との出会いが1996年のアップル復帰後、ジョブズ氏の企業理念に影響を与えたとの見方を示している。

ジョブズ氏に関する作品は、オフ・ブロードウェイの舞台「The Agony and the Ecstasy of Steve Jobs(原題)」が好評のほか、伝記「スティーブ・ジョブズ」もベストセラーとなっている。