Ｇグローブ賞、無声映画「アーティスト」が最多6部門ノミネート

[ビバリーヒルズ(米カリフォルニア州) 15日 ロイター] 米アカデミー賞の前哨戦とされるゴールデングローブ賞のノミネートが15日に発表され、サイレント映画「アーティスト」(日本公開2012年4月7日)がミュージカル・コメディー部門作品賞など最多6部門でノミネートされた。

「アーティスト」は無声映画からトーキー映画の登場に至るハリウッドの変遷と、それに翻弄される役者の人生について描いたモノクロ作品。同部門作品賞のほか、主演男優賞や監督賞など6部門で候補に挙がった。

続いて5部門でノミネートされたのは、ジョージ・クルーニー主演で家族の葛藤を描いた「ファミリー・ツリー」(同4月)と米公民権運動時代を描いたベストセラー本の映画化作品「ヘルプ 心がつなぐストーリー」(同3月31日)。クルーニーは同作品でドラマ部門の主演男優賞にノミネートされたほか、「スーパー・チューズデー 正義を売った日」(同3月31日)では監督賞候補となっている。

そのほか、「J・エドガー」(同1月28日)のレオナルド・ディカプリオや「マネーボール」のブラッド・ピットなどもドラマ部門の主演男優賞に名を連ねている。ボスニア戦争を描いたアンジェリーナ・ジョリー監督作「In the Land of Blood and Honey(原題)」は外国語映画賞にノミネートされた。

授賞式は来年1月15日に行われ、同月24日にはアカデミー賞のノミネートが発表される。