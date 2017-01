北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが2日にまとめた12月30─1月2日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。

順位

1 (1) Mission: Impossible - Ghost Protocol ...... 3830万ドル

2 (2) Sherlock Holmes: A Game of Shadows ........ 2650万ドル

3 (3) Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked ...... 2100万ドル

4 (7) War Horse ................................. 1920万ドル

5 (4) The Girl With the Dragon Tattoo ........... 1900万ドル

6 (6) We Bought a Zoo ........................... 1650万ドル