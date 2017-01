[マドリード 21日 ロイター] スペインの警察当局は21日、米歌手マドンナの新曲を違法にインターネット上に流出させたとして、31歳の男を同国北部サラゴサで逮捕した。警察によると、男はマドンナの大ファンだったという。

流出したのは新曲「Give Me All Your Love(原題)」のデモトラックで、流出は11月に発覚した。発覚当時、マドンナは弁護士を通じて、流出に「憤慨している」とのコメントを出していた。

マドンナは来年、2008年の「ハード・キャンディー」以来の新アルバムをリリースする予定。