「ＢＢＱ外交」で北朝鮮と友好結ぶ米国人、正恩氏の指導力憂う

[ハッケンサック(米ニュージャージー州) 21日 ロイター] 北朝鮮の最高指導者、金正日総書記の訃報を聞いて、同国の将来を心配し見守っている米国人がいる。ニュージャージー州ハッケンサックでバーベキュー店「Cubby's」を営むボビー・イーガンさん(53)だ。

ニューヨークのマンハッタンから車でそう遠くない場所にあるイーガンさんの店の壁には、国連に常駐する北朝鮮の外交官が彼の店で食事している写真が数多く飾られている。

イーガンさんは彼らに無料で食事を提供してきた。時には彼らと釣りや狩りを一緒に楽しむほど親しかったという。

昨年は著書「Eating with the Enemy: How I Waged Peace with North Korea From My BBQ Shack in Hackensack(原題:敵との食事:いかにして私はハッケンサックの自分のバーベキューの店で北朝鮮と平和を保ったか)」も出版している。

イーガンさんと北朝鮮との関わりは1970年代後半までさかのぼる。当時、イーガンさんは北朝鮮やベトナムで消息の絶たれた戦争捕虜を助ける活動を始めた。その後何年にもわたり、米朝の労働組合協議会の会長を自称するなどニ国間の活動に非公式ながら携わり、北朝鮮にも何度か足を運んだ。

北朝鮮との関係の深さを自負するイーガンさんも、金総書記の後継者に三男の正恩氏が指名されたことについては面食らったようだ。「かなり率直に言って、彼はけんかできるようには見えないね。世界で5番目の軍事大国をどうやって率いていくのか」と語る。

現在は以前ほど頻繁には北朝鮮との関わりはないというイーガンさん。最後に訪朝したのは約5年前になるという。しかし、「オバマ大統領が私を大使に任命し、(平壌の)米国大使館の隣に自分の店を出す」夢はあきらめてはいない。