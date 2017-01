Ｅ・ジョンがエイズに関する本執筆へ、Ｆ・マーキュリーに言及も

[ロンドン 9日 ロイター] 英歌手エルトン・ジョンさんが、エイズのまん延について個人的な体験をまとめた本を今年7月に発売する。出版元が9日明らかにした。

「LOVE IS THE CURE: Ending the Global AIDS Epidemic(原題)」というタイトルのこの本は、ジョンさんの友人で1991年にエイズによる合併症で死亡した英ロックバンド「クイーン」のボーカリスト、フレディ・マーキュリーさんについても書かれる予定。

出版元のホッダー・アンド・スタウトンは本について、「次から次へと友人をエイズで失った、エルトンの非常に個人的なストーリー」だと説明している。

ジョンさんは約20年前に、エイズの予防と患者の支援に取り組む「エルトン・ジョン・エイズ基金」を設立。本の売り上げはすべて同基金に寄付される。