Ａ・ジョリーとアルモドバル監督、共同制作で意気投合

[ロサンゼルス 15日 ロイター] 今月15日に発表されたゴールデングローブ賞で共にノミネートされていた米女優アンジェリーナ・ジョリーとスペインのペドロ・アルモドバル監督が、一緒に映画を制作することで意気投合した。

アンジェリーナ・ジョリーはボスニア戦争を描いた初監督作「In the Land of Blood and Honey(原題)」で、アルモドバル監督はSFスリラー「私が、生きる肌」(日本公開5月26日)で、同賞の外国語作品部門にノミネートされた。

授賞式前日の14日、2人がそれぞれ取材の合間にあいさつを交わした席で、ジョリーがアルモドバル監督に「いつか、取材のカメラがいなくなったら、一緒に作品を探すと約束しないか」と問いかけると、監督は「ああ、もちろんだ」と答えた。

15日に発表された外国語作品賞は、イランのアスガー・ファルハディ監督の「別離・ナデールとシミン」が獲得した。