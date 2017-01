北米映画興行収入＝「The Grey」が初登場首位

[ロサンゼルス 29日 ロイター] 映画スタジオの推計に基づく27―29日の北米映画興行収入ランキングは、リーアム・ニーソン主演映画「The Grey(原題)」が2000万ドル(約15億3000万円)で初登場首位となった。

「The Grey」は、アラスカの大自然の中、飛行機事故の生存者が過酷な天候と狼の脅威と闘うサバイバル映画。公開初週の週末興収は配給会社の予想を上回る結果となった。

2位は、吸血鬼族と狼男族の戦いを描く「アンダーワールド」シリーズの最新作「アンダーワールド 覚醒」(日本公開2月24日)が1250万ドルで、前週1位から陥落。また、第2次世界大戦時の黒人パイロットを描いた「Red Tails(原題)」は1040万ドルで、前週2位から4位にランクダウンした。

コメディー「One for the Money(原題)」が1180万ドルで3位に、犯罪映画「Man on a Ledge(原題)が830万ドルで5位に初登場でランクインした。

また、先週のアカデミー賞ノミネート発表を受け、ジョージ・クルーニー主演で家族の葛藤を描いた「ファミリー・ツリー」(同4月)が、前週16位から7位に再浮上している。