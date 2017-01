スーパーボウル出演の歌手マドンナ、「夢がかなった」

[インディアナポリス 2日 ロイター] 米ナショナル・フットボールリーグ(NFL)の王座決定戦スーパーボウルの開催を5日に控え、米歌手マドンナ(53)は2日、記者会見を行い、同試合のハーフタイムショーへの出演について「夢がかなった」と述べた。

米中西部ミシガン州出身のマドンナは、「ハーフタイムショーへの出演は、中西部で育った女の子の夢」とコメント。当日は、過去に発表した3曲に加え、新曲「Give Me All Your Luvin'(原題)」を披露することを明らかにした。

スーパーボウルのテレビ視聴者数は年々増加しており、昨年は米国内で史上最多の1億1100万人を記録した。過去数年では、ポール・マッカートニー、ローリング・ストーンズ、U2、プリンス、ブルース・スプリングスティーン、ジャネット・ジャクソンなどがハーフタイムショーで演奏を披露している。