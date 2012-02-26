北米映画興行収入トップ10

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映画スタジオの推計に基づきロイターが２６日にまとめた２月２４─２６日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) Act of Valor ..........................２４７０万ドル 2 (*) Good Deeds ............................１６００万ドル 3 (3) Journey 2: The Mysterious Island ......１３５０万ドル 4 (1) Safe House ............................１１４０万ドル 5 (2) The Vow ...............................１０００万ドル 6 (4) Ghost Rider: Spirit of Vengeance ...... ８８０万ドル 7 (5) This Means War ........................ ８５０万ドル 8 (*) Wanderlust ............................ ６６０万ドル 9 (*) Gone .................................. ５００万ドル 10 (8) The Secret World of Arrietty .......... ４５０万ドル ［ロサンゼルス ２６日 ロイター］
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