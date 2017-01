北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが26日にまとめた2月24─26日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) Act of Valor ..........................2470万ドル 2 (*) Good Deeds ............................1600万ドル 3 (3) Journey 2: The Mysterious Island ......1350万ドル 4 (1) Safe House ............................1140万ドル 5 (2) The Vow ...............................1000万ドル 6 (4) Ghost Rider: Spirit of Vengeance ...... 880万ドル 7 (5) This Means War ........................ 850万ドル 8 (*) Wanderlust ............................ 660万ドル 9 (*) Gone .................................. 500万ドル 10 (8) The Secret World of Arrietty .......... 450万ドル [ロサンゼルス 26日 ロイター]