北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが18日にまとめた3月16─18日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) 21 Jump Street .........................3500万ドル 2 (1) Dr. Seuss' The Lorax ...................2280万ドル 3 (2) John Carter ............................1350万ドル 4 (3) Project X ..............................400万ドル 5 (6) A Thousand Words .......................380万ドル 6 (5) Act of Valor ...........................370万ドル 7 (7) Safe House .............................280万ドル 8(10) Journey 2: The Mysterious Island .......250万ドル 9 (*) Casa De Mi Padre .......................220万ドル 10 (9) This Means War .........................210万ドル [ロサンゼルス 18日 ロイター]