情報ＢＯＸ：日銀審議委員に提示された河野龍太郎氏の略歴

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［東京 ２３日 ロイター］ 政府は２３日、議院運営委員会の両院合同代表者会議に４月４日に任期を迎える日銀の中村清次審議委員の後任として、ＢＮＰパリバ証券の河野龍太郎経済調査本部長・チーフエコノミストを充てる人事案を提示した。河野氏の略歴は以下のとおり。
河野 龍太郎 （こうの りゅうたろう）
ＢＮＰパリバ証券会社 経済調査本部長・チーフエコノミスト
日経ヴェリタス『第14回 債券アナリスト･エコノミスト人気調査』(2009年3月発表)
エコノミスト部門 第１位
(社)経済企画協会(内閣府外郭団体）ＥＳＰフォーキャスト調査(2005年度、2007年度)
総合成績優秀フォーキャスター（予測的中率の高かった５名）に選出
(社)日本証券アナリスト協会試験委員会委員
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