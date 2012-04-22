北米映画興行収入トップ10

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映画スタジオの推計に基づきロイターが２２日にまとめた４月２０日─４月２２日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) Think Like a Man .....................３３００万ドル 2 (*) The Lucky One ........................２２８０万ドル 3 (1) The Hunger Games .....................１４５０万ドル 4 (*) Chimpanzee ...........................１０２０万ドル 5 (2) The Three Stooges ....................９２０万ドル 6 (3) The Cabin in the Woods ...............７８０万ドル 7 (5) American Reunion .....................５２０万ドル 8 (4) Titanic 3-D ..........................５００万ドル 9 (8) 21 Jump Street .......................４６０万ドル 10 (6) Mirror Mirror ........................４１０万ドル ［ロサンゼルス ２２日 ロイター］
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