北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが22日にまとめた4月20日─4月22日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) Think Like a Man .....................3300万ドル 2 (*) The Lucky One ........................2280万ドル 3 (1) The Hunger Games .....................1450万ドル 4 (*) Chimpanzee ...........................1020万ドル 5 (2) The Three Stooges ....................920万ドル 6 (3) The Cabin in the Woods ...............780万ドル 7 (5) American Reunion .....................520万ドル 8 (4) Titanic 3-D ..........................500万ドル 9 (8) 21 Jump Street .......................460万ドル 10 (6) Mirror Mirror ........................410万ドル [ロサンゼルス 22日 ロイター]