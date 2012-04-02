北米映画興行収入トップ10

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映画スタジオの推計に基づきロイターが１日にまとめた３月３０日─４月１日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (1) The Hunger Games .....................６１１０万ドル 2 (*) Wrath of the Titans ..................３４２０万ドル 3 (*) Mirror Mirror ........................１９００万ドル 4 (2) 21 Jump Street .......................１５００万ドル 5 (3) Dr. Seuss' The Lorax .................８００万ドル 6 (4) John Carter ..........................２００万ドル 7(16) Salmon Fishing in the Yemen ..........１３０万ドル 8 (5) Act of Valor .........................１００万ドル 9 (7) A Thousand Words .....................９０万ドル 10(10) Journey 2: The Mysterious Island .....８０万ドル ［ロサンゼルス １日 ロイター］
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