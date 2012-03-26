パナソニック、ＦＡ・溶接事業の売上高を2000億円以上に

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［大阪 ２６日 ロイター］ パナソニック(6752.T)は２６日、ファクトリーオートメーション（ＦＡ）・溶接機関連事業の売上高を１５年度までに２０００億円以上に伸ばす目標を発表した。１１年度の売上高は１７７７億円の見通し。
また同事業の営業利益率は１１年度の約１４％から、１５年度までに２０％に向上させる目標だ。
主要製品の電子部品実装機や溶接機器・ロボットの販売は、スマートフォン（高機能携帯電話）市場や新興国の自動車市場の拡大により、堅調に推移する見通し。同社は１２年度に中国・インドなどで主力製品の生産能力増強に乗り出す予定で、顧客の設備投資需要に応じる構え。また、メンテナンスサービスの強化や新製品の投入を通じ、利益率向上にもつなげる方針だ。
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