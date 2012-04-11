3月銀行・信金の貸出は＋0.8％と5カ月連続増＝日銀

［東京 １１日 ロイター］ 日銀が１１日に発表した３月の貸出資金吸収動向によると、銀行・信金計による貸出の平均残高は前年比０．８％増と５カ月連続で増加し、伸び幅は２月の同０．６％から拡大した。

電力会社や事業再編向け資金需要でメガバンクなど都銀の貸出のマイナス幅が縮小したのが寄与したほか被災地向け資金需要も底堅いため。特殊要因調整後の銀行貸出は前年比１.１％増（２月は同０．９％増）だった。

業態別では都銀が前年比０．２％減と２９カ月連続で減少したものの、マイナス幅は２月の同０．５％から縮小した。地銀と第２地銀の合計は同２．１％増（２月は同２．０増）と２２カ月連続で増加した。

（ロイターニュース 竹本能文；編集 田中志保）