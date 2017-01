北米映画興行収入＝「The Hunger Games」が4週連続で首位

[ロサンゼルス 15日 ロイター] 映画スタジオの推計に基づく4月13日―15日の北米映画興行収入ランキングは、人気のヤングアダルト小説を映画化したアクション作品「The Hunger Games(原題)」が2150万ドル(約17億4000万円)となり、4週連続で首位の座を獲得した。

配給会社のライオンズ・ゲート・エンターテインメントLGF.Nによると、北米を含むこれまでの世界興収は5億3100万ドルに上る。

コメディー映画「The Three Stooges(原題)」が1710万ドル、ホラー映画「The Cabin in the Woods(原題)」が1490万ドルとなり、それぞれ初登場で2位、3位にランクインした。

4位は、世界中で大ヒットした映画「タイタニック」の3D版「タイタニック3D」が1160万ドルで前週の3位から後退。5位の青春コメディー映画「アメリカン・パイ」シリーズの4作目「American Reunion(原題)」も1070万ドルで前週の2位からランクダウンした。