シニード・オコナーが躁うつ病に、北米ツアーを中止

[ロンドン 24日 ロイター] アイルランド出身の歌手、シニード・オコナーが、双極性障害(躁うつ病)のため、予定されていた北米ツアーをキャンセルすることが分かった。英国のメディアなどが24日伝えた。

オコナーは声明で、昨年12月以降、症状が非常に重くなったことから医者にツアーをやめるよう忠告されていたが、ファンや関係者を失望させたくないために聞き入れなかったと説明。ツアー中止の決断は「非常に残念」とし、謝罪の意を示した。

オコナーのウェブサイトやツイッターは24日の朝にはアクセスできないようになっており、代理人からのコメントも得られていない。

先月には新アルバム「How About I Be Me (And You Be You)?(原題)」を発表したオコナーだが、1月には16日間で離婚した4回目の結婚相手と復縁したことを明かすなど、私生活において世間をにぎわせていた。