日銀追加緩和で株高、為替と円債は迷い気味の反応

４月２７日、日銀が決定した追加緩和を好感し、日経平均は上値を伸ばしている。都内で２４日撮影（２０１２年 ロイター/Toru Hanai）

一方、為替市場と円債市場は迷い気味の反応。ドル／円は追加緩和が伝わった後、急落したが戻し、現在は８１．３５円付近と、日銀金融政策結果発表前よりもドル高／円安の水準で推移している。

国債先物は追加緩和を好感した買いと利益確定目的の売りが交錯。中心限月６月限は一時前日比８銭安の１４２円７７銭と日中安値まで下落した後に小幅高までいったん持ち直した。

日銀は基金による長期国債買い入れを１０兆円増額したほか、買入年限を３年に延長した。