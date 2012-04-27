日銀追加緩和で株高、為替と円債は迷い気味の反応

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［東京 ２７日 ロイター］ 日銀が２７日決定した追加緩和を好感し、日経平均.N225は上値を伸ばしている。資産買入等基金による指数連動型上場投資信託受益権（ＥＴＦ）の買い取り枠を２０００億円増額し１兆６０００億円としたことを買い材料視した。
一方、為替市場と円債市場は迷い気味の反応。ドル／円は追加緩和が伝わった後、急落したが戻し、現在は８１．３５円付近と、日銀金融政策結果発表前よりもドル高／円安の水準で推移している。
国債先物は追加緩和を好感した買いと利益確定目的の売りが交錯。中心限月６月限は一時前日比８銭安の１４２円７７銭と日中安値まで下落した後に小幅高までいったん持ち直した。
日銀は基金による長期国債買い入れを１０兆円増額したほか、買入年限を３年に延長した。
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