北米映画興行収入トップ10

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映画スタジオの推計に基づきロイターが１３日にまとめた５月１１日─１３日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (1) The Avengers .........................１億０３２０万ドル 2 (*) Dark Shadows .........................２８８０万ドル 3 (2) Think Like a Man......................６３０万ドル 4 (3) Hunger Games .........................４４０万ドル 5 (4) The Lucky One ........................４１０万ドル 6 (5) The Pirates! Band of Misfits..........３２０万ドル 7 (6) The Five-Year Engagement..............３１０万ドル 8 (16) The Best Exotic Marigold Hotel........２７０万ドル 9 (9) Chimpanzee............................１６０万ドル 10 (*) Girl in Progress......................１４０万ドル ［ロサンゼルス １３日 ロイター］
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