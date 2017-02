北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが13日にまとめた5月11日─13日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (1) The Avengers .........................1億0320万ドル 2 (*) Dark Shadows .........................2880万ドル 3 (2) Think Like a Man......................630万ドル 4 (3) Hunger Games .........................440万ドル 5 (4) The Lucky One ........................410万ドル 6 (5) The Pirates! Band of Misfits..........320万ドル 7 (6) The Five-Year Engagement..............310万ドル 8 (16) The Best Exotic Marigold Hotel........270万ドル 9 (9) Chimpanzee............................160万ドル 10 (*) Girl in Progress......................140万ドル [ロサンゼルス 13日 ロイター]