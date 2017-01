北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが3日にまとめた6月1日─3日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) Snow White and the Huntsman ..............5630万ドル 2 (1) Men In Black 3 ...........................2930万ドル 3 (2) The Avengers .............................2030万ドル 4 (3) Battleship ...............................480万ドル 5 (4) The Dictator..............................470万ドル 6 (8) The Best Exotic Marigold Hotel............460万ドル 7 (7) What To Expect When You're Expecting .....440万ドル 8 (5) Dark Shadows..............................390万ドル 9 (6) Chernobyl Diaries ........................300万ドル 10 (*) For Greater Glory.......................180万ドル [ロサンゼルス 3日 ロイター]