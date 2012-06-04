北米映画興行収入トップ10

Life |
映画スタジオの推計に基づきロイターが３日にまとめた６月１日─３日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) Snow White and the Huntsman ..............５６３０万ドル 2 (1) Men In Black 3 ...........................２９３０万ドル 3 (2) The Avengers .............................２０３０万ドル 4 (3) Battleship ...............................４８０万ドル 5 (4) The Dictator..............................４７０万ドル 6 (8) The Best Exotic Marigold Hotel............４６０万ドル 7 (7) What To Expect When You're Expecting .....４４０万ドル 8 (5) Dark Shadows..............................３９０万ドル 9 (6) Chernobyl Diaries ........................３００万ドル 10 (*) For Greater Glory.......................１８０万ドル ［ロサンゼルス ３日 ロイター］
- ロイターをフォローする
情報
編集長のおすすめ
「人にやさしい経済」の条件
注目のキーワード
注目の商品
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文