北米映画興行収入トップ10

Life |
映画スタジオの推計に基づきロイターが２４日にまとめた６月２２日─２４日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) Brave ...........................................６６７０万ドル 2 (1) Madagascar 3: Europe's Most Wanted ..............２０００万ドル 3 (*) Abraham Lincoln: Vampire Hunter .................１６５０万ドル 4 (2) Prometheus ......................................１０００万ドル 5 (4) Snow White and the Huntsman .....................８００万ドル 6 (2) Rock of Ages ....................................８００万ドル 7 (5) That's My Boy ...................................７９０万ドル 8 (7) The Avengers ....................................７００万ドル 9 (6) Men in Black 3 .................................５６０万ドル 10 (*) Seeking a Friend For the End of the World ......３８０万ドル ［ロサンゼルス ２４日 ロイター］
- ロイターをフォローする
情報
編集長のおすすめ
「人にやさしい経済」の条件
注目のキーワード
注目の商品
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文