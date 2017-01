北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが24日にまとめた6月22日─24日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) Brave ...........................................6670万ドル 2 (1) Madagascar 3: Europe's Most Wanted ..............2000万ドル 3 (*) Abraham Lincoln: Vampire Hunter .................1650万ドル 4 (2) Prometheus ......................................1000万ドル 5 (4) Snow White and the Huntsman .....................800万ドル 6 (2) Rock of Ages ....................................800万ドル 7 (5) That's My Boy ...................................790万ドル 8 (7) The Avengers ....................................700万ドル 9 (6) Men in Black 3 .................................560万ドル 10 (*) Seeking a Friend For the End of the World ......380万ドル [ロサンゼルス 24日 ロイター]