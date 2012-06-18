北米映画興行収入トップ10

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映画スタジオの推計に基づきロイターが１７日にまとめた６月１５日─１７日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。
順位
1 (1) Madagascar 3: Europe's Most Wanted .......３５５０万ドル
2 (2) Prometheus ...............................２０２０万ドル
3 (*) Rock of Ages .............................１５１０万ドル
4 (3) Snow White and the Huntsman ..............１３８０万ドル
5 (*) That's My Boy ............................１３００万ドル
6 (4) Men in Black 3 ...........................１０００万ドル
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