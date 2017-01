6月以降の日銀会合、欧州緊迫なら景気下振れ対応迫られる可能性

5月23日、日銀は金融政策決定会合で、金融政策の現状維持を決定したが、欧州情勢が緊迫の度を増す中、再び日本経済の下振れリスクを意識した政策運営を迫られる可能性がある。写真は都内の日銀本店で撮影(2012年 ロイター/Toru Hanai) A Japanese flag flutters atop the Bank of Japan building in Tokyo May 23, 2012. Bank of Japan Governor Masaaki Shirakawa said on Wednesday that there was...

Reuters/Toru Hanai (JAPAN - Tags: BUSINESS)